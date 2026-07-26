Военные США высадились на танкер для досмотра в Аравийском море

CENTCOM также подтвердило, что 24 июля был выведен из строя танкер Lavine, следовавший под флагом Мозамбика в Оманском заливе. С начала морской блокады Ирана 14 июля американские военные перенаправили 12 коммерческих судов, осуществили высадку на 2 судна и вывели из строя еще 2 судна, сообщается в публикации.