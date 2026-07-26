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Военные США высадились на танкер для досмотра в Аравийском море

25 июля американские военные осуществили высадку на танкер в Аравийском море с целью проведения досмотра судна. Об этом информирует Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Источник: Reuters

«Сегодня силы США высадились для проверки на борт танкера Charminar, который шел в Аравийском море под флагом Коморских Островов. Теперь танкер продолжает свой путь,» — говорится в публикации на странице CENTCOM в X.

CENTCOM также подтвердило, что 24 июля был выведен из строя танкер Lavine, следовавший под флагом Мозамбика в Оманском заливе. С начала морской блокады Ирана 14 июля американские военные перенаправили 12 коммерческих судов, осуществили высадку на 2 судна и вывели из строя еще 2 судна, сообщается в публикации.

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