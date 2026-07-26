Ynet: у дома министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира упал БПЛА

Беспилотный летательный аппарат упал около дома министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, сообщает Ynet.
Инцидент случился в населённом пункте Кирьят-Арба в Хевроне.
Издание ссылается на информацию, полученную от местных чиновников.
«Дрон упал недалеко от дома министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в… Кирьят-Арбе», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что военные Израиля убрали БПЛА с территории, беспилотник не нёс взрывчатых веществ.
Сведения о пострадавших не поступали, проводится расследование.
Напомним, Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что военные готовятся к возможной самостоятельной военной операции против Ирана. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил привести войска в состояние готовности к боевым действиям.