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Ynet: у дома министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира упал БПЛА

Беспилотный летательный аппарат упал около дома министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщает Ynet.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотный летательный аппарат упал около дома министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, сообщает Ynet.

Инцидент случился в населённом пункте Кирьят-Арба в Хевроне.

Издание ссылается на информацию, полученную от местных чиновников.

«Дрон упал недалеко от дома министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в… Кирьят-Арбе», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что военные Израиля убрали БПЛА с территории, беспилотник не нёс взрывчатых веществ.

Сведения о пострадавших не поступали, проводится расследование.

Напомним, Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что военные готовятся к возможной самостоятельной военной операции против Ирана. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил привести войска в состояние готовности к боевым действиям.

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