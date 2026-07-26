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Ветер и туман стали причиной гибели туристов из БиГ на Эльбрусе

Резкое усиление ветра и густой туман стали причиной гибели двух туристов на горе Эльбрус. Погибшие и ещё четверо пропавших без вести оказались гражданами Боснии и Герцеговины.

Источник: Life.ru

По данным Telegram-канала SHOT, альпинисты не имели профессионального опыта. Во время восхождения они столкнулись с экстремальными погодными условиями. Видимость резко упала из-за тумана и значительно усилились порывы ветра, из-за чего группа подала сигнал бедствия.

Сейчас спасатели продолжают искать ещё четырех человек.

Группа из шести человек попросила спасателей о помощи вечером 25 июля. Туристы не имели возможности самостоятельно спуститься с горы. На момент вызова альпинисты находились на седловине Эльбруса. Высота их местоположения составляла 5100 метров. Ночью спасатели обнаружили тела двух погибших именно на этой отметке.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.