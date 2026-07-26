Ветер и туман стали причиной гибели туристов из БиГ на Эльбрусе

Группа из шести человек попросила спасателей о помощи вечером 25 июля. Туристы не имели возможности самостоятельно спуститься с горы. На момент вызова альпинисты находились на седловине Эльбруса. Высота их местоположения составляла 5100 метров. Ночью спасатели обнаружили тела двух погибших именно на этой отметке.