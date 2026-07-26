Ветер и туман стали причиной гибели туристов из БиГ на Эльбрусе

По данным Telegram-канала SHOT, альпинисты не имели профессионального опыта. Во время восхождения они столкнулись с экстремальными погодными условиями. Видимость резко упала из-за тумана и значительно усилились порывы ветра, из-за чего группа подала сигнал бедствия.
Сейчас спасатели продолжают искать ещё четырех человек.
Группа из шести человек попросила спасателей о помощи вечером 25 июля. Туристы не имели возможности самостоятельно спуститься с горы. На момент вызова альпинисты находились на седловине Эльбруса. Высота их местоположения составляла 5100 метров. Ночью спасатели обнаружили тела двух погибших именно на этой отметке.
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