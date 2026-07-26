Личность подозреваемого в совершении наезда на толпу в Берлине установлена

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который подозревается в совершении наезда на толпу в центре Берлина, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя городской полиции Флориана Ната.
Ранее стало известно, что в районе парка Тиргартен в немецкой столице автомобиль на полной скорости въехал в группу людей, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и ещё 14 человек пострадали. Водитель оставил машину и скрылся с места инцидента.
По информации полиции, подозреваемый связан с радикальным исламистским движением.
«Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и причисляется к исламистской среде Берлина», — сказал Нат.
Отмечается, что правоохранительные органы продолжают разыскивать его.
Напомним, в январе в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) грузовой автомобиль совершил наезд на толпу на демонстрации. В результате инцидента несколько человек получили травмы.