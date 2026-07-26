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Личность подозреваемого в совершении наезда на толпу в Берлине установлена

В полиции Берлина рассказали, с кем связан подозреваемый в совершении наезда на толпу в центре немецкой столицы.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который подозревается в совершении наезда на толпу в центре Берлина, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя городской полиции Флориана Ната.

Ранее стало известно, что в районе парка Тиргартен в немецкой столице автомобиль на полной скорости въехал в группу людей, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и ещё 14 человек пострадали. Водитель оставил машину и скрылся с места инцидента.

По информации полиции, подозреваемый связан с радикальным исламистским движением.

«Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и причисляется к исламистской среде Берлина», — сказал Нат.

Отмечается, что правоохранительные органы продолжают разыскивать его.

Напомним, в январе в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния) грузовой автомобиль совершил наезд на толпу на демонстрации. В результате инцидента несколько человек получили травмы.

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