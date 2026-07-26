Личность подозреваемого в совершении наезда на толпу в Берлине установлена

Ранее стало известно, что в районе парка Тиргартен в немецкой столице автомобиль на полной скорости въехал в группу людей, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и ещё 14 человек пострадали. Водитель оставил машину и скрылся с места инцидента.