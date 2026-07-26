Двое из семи альпинистов найдены мертвыми на Эльбрусе: ведется поиск четырех участников группы

В Кабардино-Балкарии ищут четырех участников группы, совершающей восхождение на Эльбрус. Спасатели уже обнаружили тела двух альпинистов. Всего в группе было семь человек. Об этом известили в пресс-службе Следственного комитета по Кабардино-Балкарии в «Макс».
Уточняется, что один человек спустился вниз. Ведется поиск оставшихся в горах членов группы. Следком организовал проведение доследственной проверки по факту гибели двух альпинистов.
«25 июля 2026 года группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров, по имеющимся сведениям, они погибли», — говорится в сообщении регионального СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, прокомментировали в Следственном комитете по КБР. Пока данных о других членах группы нет.
Погибшие альпинисты, как сообщили в оперативных службах, были иностранными гражданами. Путешественники подали сигнал бедствия 25 июля, в день начала восхождения. По версии оперативников, погибшими могут быть граждане Боснии и Герцеговины.
На Эльбрусе такие случаи, к сожалению, не редкость. В Кабардино-Балкарии 19 июля во время восхождения сорвались два туриста. Они поднялись на высоту около 4200 метров на восточной вершине горы. Один из них погиб, а второй — поступил с травмами в больницу. Пострадавшими стали 11-летний мальчик и его 40-летний отец. После падения ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. У отца диагностировали переломы ребер и ног. Сейчас мужчина не может самостоятельно передвигаться. Организована доследственная проверка по факту гибели альпиниста.
Еще ранее, 6 июля, на горе Эльбрус вновь погиб альпинист. Трагедия произошла на высоте около 5500 метров. Очевидцы рассказали, что нашли тело в горах. Как оповестили в МЧС по Кабардино-Балкарии, в связи с профилактическими работами на Эльбрусе отключили канатные дороги. Из-за этого оперативный выезд спасателей был невозможен. Затем специалисты выдвинулись на место.