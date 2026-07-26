Двое из семи альпинистов найдены мертвыми на Эльбрусе: ведется поиск четырех участников группы

На Эльбрусе такие случаи, к сожалению, не редкость. В Кабардино-Балкарии 19 июля во время восхождения сорвались два туриста. Они поднялись на высоту около 4200 метров на восточной вершине горы. Один из них погиб, а второй — поступил с травмами в больницу. Пострадавшими стали 11-летний мальчик и его 40-летний отец. После падения ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. У отца диагностировали переломы ребер и ног. Сейчас мужчина не может самостоятельно передвигаться. Организована доследственная проверка по факту гибели альпиниста.