Задержки от 30 минут до четырех часов: поезда отстают от расписания по всей России из-за ЧП в Ростове

Жители Ростовской области с 25 июля наблюдают ливневые дожди и ураганные ветра. В связи с непогодой произошло нарушение подачи напряжения на тяговой подстанции и работы автоматических устройств в Ростове-на-Дону. Это повлияло на движение поездов. Не менее 27 пассажирских составов задерживаются на фоне непогоды. Об этом предупредили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги в «Макс».