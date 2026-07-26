Задержки от 30 минут до четырех часов: поезда отстают от расписания по всей России из-за ЧП в Ростове

Жители Ростовской области с 25 июля наблюдают ливневые дожди и ураганные ветра. В связи с непогодой произошло нарушение подачи напряжения на тяговой подстанции и работы автоматических устройств в Ростове-на-Дону. Это повлияло на движение поездов. Не менее 27 пассажирских составов задерживаются на фоне непогоды. Об этом предупредили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги в «Макс».
Известно, что поезда следуют с задержками от 30 минут до четырех часов. Восстановительные работы продолжаются до сих пор. Специалисты предпринимают усилия, чтобы сократить отставание составов, говорится в сообщении.
Так, с задержками следуют поезда № 233 Новороссийск — Москва, № 155 Анапа — Москва; № 479 Сухум — Санкт-Петербург; № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург; № 197 Адлер — Москва; № 240 Ростов — Дербент; № 808 Ростов — Аэропорт Сочи. Кроме того, отставание от расписания наблюдается у составов № 240 Ростов — Дербент; № 304 Москва — Сухум;№ 360 Калининград — Адлер; № 146 Москва — Назрань; № 34 Москва — Владикавказ.
Задержки во времени также отмечаются у поездов № 578 Челябинск — Сириус; № 8 Санкт-Петербург — Керчь; № 154 Москва — Ростов; № 504 Уфа — Анапа; № 548 Белгород — Сириус; № 218 Москва — Анапа; № 156 Москва — Анапа; № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск. Сообщается, что с опозданием проследуют и составы № 110 Москва — Анапа; № 38 Нижний Новгород — Сириус; № 126 Москва — Новороссийск; № 490 Минск — Анапа;№ 36 Санкт-Петербург — Адлер; № 180 Санкт-Петербург — Керчь; № 290 Екатеринбург — Анапа.
«Северо-Кавказская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства», — отметили в пресс-службе.
Кроме того, на фоне непогоды в Ростовской области наблюдаются перебои с электроснабжением. Проблемы зафиксировали в минимум 15 районах региона. Тысячи людей остались без света. Нарушена также работа оборудования, подающего воду. Перебои с водоснабжением фиксируют в нескольких районах Ростова-на-Дону и других городов области.
Как сообщает «Донэнерго», из-за ливней произошли технологические нарушения на линиях электропередачи. Для их устранения задействовано 50 аварийно-восстановительных бригад. Специалисты будут работать круглосуточно.