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Во Франции по подозрению в подготовке теракта задержали шесть человек

Во Франции задержали и отправили под стражу шесть человек, которых подозревают в подготовке теракта под Парижем.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранительные органы Франции задержали шесть человек, которых подозревают в подготовке теракта под Парижем, сообщило агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру (PNAT).

Фигурантам дела предъявили обвинения в ограблении в составе преступной группы. Кроме того, им вменяют транспортировку и сбыт оружия. Задержанных отправили под стражу. Также против арестованных проводится предварительное расследование о подготовке теракта.

Следователи пытаются выяснить их роли в готовившейся атаке. Помимо этого, правоохранительные органы работают над установлением заказчика, который велел подогнать автомобиль с оружием к синагоге.

Напомним, в марте сообщалось, что французские силовики предотвратили попытку взрыва у отделения американского банка в центре Парижа. В ходе операции был задержан один человек. Второго подозреваемого объявили в розыск. Глава МВД Франции Лоран Нуньес на тот момент не исключил, что предотвращённый теракт мог быть связан с событиями на Ближнем Востоке.

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