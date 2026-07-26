Во Франции по подозрению в подготовке теракта задержали шесть человек

Напомним, в марте сообщалось, что французские силовики предотвратили попытку взрыва у отделения американского банка в центре Парижа. В ходе операции был задержан один человек. Второго подозреваемого объявили в розыск. Глава МВД Франции Лоран Нуньес на тот момент не исключил, что предотвращённый теракт мог быть связан с событиями на Ближнем Востоке.