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В Хабаровском районе девять человек госпитализированы после ДТП

Автомобиль перевернулся на дороге между сёлами Петропавловка и Анастасьевка.

Источник: Хабаровский край сегодня

На дороге между селами Петропавловка и Анастасьевка в Хабаровском районе вчера днем автомобиль Toyota tercel съехал в кювет и перевернулся. Инцидент произошел в 15:30 по местному времени. Как пояснили в Госавтоинспекции Хабаровского края, водитель иномарки не справился с управлением, девять человек госпитализированы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В ведомстве сообщили, что в салоне автомобиля находились шестеро детей, которые получили травмы, поскольку не были пристегнуты ремнями безопасности.

— В легковом автомобиле находились десять человек, при этом дети перевозились без детских удерживающих устройств, а пассажиры — без ремней безопасности. Женщина 2000-го года рождения сейчас находится в реанимации, ее дети — девочки шести и четырех лет — получили переломы рук, ссадины и ушибы. Остальные получили травмы различной степени тяжести, — сообщили в ГАИ.

Водитель, допустивший опрокидывание иномарки, скрылся с места ДТП. Его личность установлена, правоохранители продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Напомним, что на этой неделе трагедия произошла на трассе, соединяющей Хабаровск и Еврейскую АО. Возле поселка Приамурский водитель легкового авто, не уступил дорогу большегрузу и допустил столкновение. В результате машина получила существенные повреждения, а трое пассажиров, находившихся в ней, погибли.