В Хабаровском районе девять человек госпитализированы после ДТП

— В легковом автомобиле находились десять человек, при этом дети перевозились без детских удерживающих устройств, а пассажиры — без ремней безопасности. Женщина 2000-го года рождения сейчас находится в реанимации, ее дети — девочки шести и четырех лет — получили переломы рук, ссадины и ушибы. Остальные получили травмы различной степени тяжести, — сообщили в ГАИ.