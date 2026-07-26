СМИ: В Красноярске в овраге нашли останки, предположительно пропавшей студентки

В Красноярске в овраге обнаружили останки неизвестного человека. Об этом в субботу, 25 июля, сообщает NGS24.RU со ссылкой на источник.
Тело нашли в месте, где зимой искали пропавшую 20-летнюю студентку Екатерину Килину. Тогда поискам мешал большой слой снега, поэтому обнаружить тело не удалось.
В поисковом отряде «ЛизаАлерт» уточнили, что личность погибшего еще официально не установлена. Принадлежат ли останки пропавшей студентке, предстоит выяснить после проведения экспертиз. В полиции добавили, что материалы по делу Екатерины находятся в Следственном комитете, говорится в материале.
Ранее мертвую женщину с пакетом на голове нашли в квартире в Зеленограде. Предположительно, ей было 55 лет. Подробности случившегося уточняются.