СМИ: В Красноярске в овраге нашли останки, предположительно пропавшей студентки

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» уточнили, что личность погибшего еще официально не установлена. Принадлежат ли останки пропавшей студентке, предстоит выяснить после проведения экспертиз. В полиции добавили, что материалы по делу Екатерины находятся в Следственном комитете, говорится в материале.