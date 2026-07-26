Пять альпинистов из Боснии погибли при восхождении на Эльбрус

Ранее сообщалось, что спасатели приступили к эвакуации шести туристов с горы Эльбрус. Альпинисты оказались не в состоянии самостоятельно спуститься с седловины горы, расположенной на высоте 5100 метров. На помощь им уже выдвинулись восемь специалистов горно-спасательной службы.