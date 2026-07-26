Пять альпинистов из Боснии погибли при восхождении на Эльбрус

На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов из Боснии и Герцеговины, спастись удалось только двоим. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил источник «Известий».
Один из выживших самостоятельно спустился с горы и обратился за помощью, второй был обнаружен спасателями в ходе поисков. Обоих пострадавших доставили в больницы.
Тела пятерых погибших участников восхождения найдены спасателями в районе вершины, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что спасатели приступили к эвакуации шести туристов с горы Эльбрус. Альпинисты оказались не в состоянии самостоятельно спуститься с седловины горы, расположенной на высоте 5100 метров. На помощь им уже выдвинулись восемь специалистов горно-спасательной службы.