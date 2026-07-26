Часть жителей Алушты находятся без света более 48 часов: введен режим ЧС

Как пояснила Галина Огнева, компания «Крымэнерго» предоставила список адресов, где электроснабжения нет более 48 часов. В перечень не входят несколько населенных пунктов. Так, в списке нет информации по Солнечногорскому, Малореченскому, поселенью Рыбачье, Генеральскому и Лесному. Данные по ним переданы в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, а также в ГУ МЧС по полуострову.