Часть жителей Алушты находятся без света более 48 часов: введен режим ЧС

В Алуште 25 июля начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Границы этой территории определены в ходе заседания. Так проинформировала глава администрации города Алушты Галина Огнева в Telegram-канале.
«По результатам комиссии определены границы зоны чрезвычайной ситуации», — сообщила она.
Как пояснила Галина Огнева, компания «Крымэнерго» предоставила список адресов, где электроснабжения нет более 48 часов. В перечень не входят несколько населенных пунктов. Так, в списке нет информации по Солнечногорскому, Малореченскому, поселенью Рыбачье, Генеральскому и Лесному. Данные по ним переданы в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, а также в ГУ МЧС по полуострову.
Глава Алушты уведомила, что с 27 июля жителям можно будет подать заявление через «Госуслуги» для решения проблем с электричеством. В тот же день также откроются дополнительные пункты приема обращений по всему муниципальному округу.
«Информация о местоположении этих пунктов будет доведена дополнительно», — подытожила Галина Огнева.
В субботу, 25 июля, в Крыму и Севастополе действовали ограничения электроснабжения после ударов ВСУ по энергообъектам. Система продажи топлива при этом работает по новым правилам с разрешением на заправку канистр. Утром 25 июля «Крымэнерго» сообщило, что в некоторых населенных пунктах Крыма не будет света из-за ночных атак ВСУ. Наиболее сложная обстановка сохраняется на Северо-Западе, Востоке и Юге полуострова. Ремонтные работы здесь ведутся круглосуточно.
Ранее, 23 июля, большая часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электроснабжения. На территории региона наблюдались аварийные отключения света из-за атак Вооруженных сил Украины. Аварийные бригады непрерывно ведут восстановительные работы на энергосетях.
Между тем ВС РФ продолжают удары по энергообъектам киевского режима. Дроны атаковали подстанцию в Сновске Черниговской области. В результате обесточен ряд объектов, использовавшихся в интересах ВСУ. Кроме того, силами РФ была уничтожена подстанция в Мене, а затем — в Семеновке. ВС России регулярно наносят ответные удары по украинским сетям.