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В Ростовской области задерживаются 27 пассажирских поездов

Из-за сложных погодных условий в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции, что привело к задержке 27 пассажирских поездов. Об этом сообщает в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Источник: Агентство «Москва»

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движением поездов», — говорится в сообщении. В связи с этим поезда задерживаются на срок от полутора до четырех часов.

Среди задержанных поездов находятся 27 составов, включая № 233 «Новороссийск — Москва», № 155 «Анапа — Москва» и № 479 «Сухум — Санкт-Петербург».

СКЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Специалисты уже начали восстановительные работы и предпринимают все возможные меры, чтобы сократить отставание поездов.