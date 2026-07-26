В Ростовской области задерживаются 27 пассажирских поездов

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движением поездов», — говорится в сообщении. В связи с этим поезда задерживаются на срок от полутора до четырех часов.
Среди задержанных поездов находятся 27 составов, включая № 233 «Новороссийск — Москва», № 155 «Анапа — Москва» и № 479 «Сухум — Санкт-Петербург».
СКЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. Специалисты уже начали восстановительные работы и предпринимают все возможные меры, чтобы сократить отставание поездов.