Ураган и ливень в Ростове-на-Дону привели к задержке 27 поездов

В Ростовской области из-за непогоды задерживается 27 поездов. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.
— Сегодня 25 июля в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганный ветер и сильный дождь) в Ростове-на-Дону произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движением поездов, — говорится в сообщении.
Время задержки составляет от 30 минут до четырех часов. В числе задержанных рейсов — поезда, следующие из Анапы, Новороссийска, Адлера, Владикавказа, Сухума, Калининграда, Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и других городов в разные регионы России.
В настоящее время ведутся восстановительные работы. Железнодорожники приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и делают все возможное, чтобы сократить время задержек. Оперативную информацию о движении поездов можно получить в приложении РЖД и на сайте компании.
Кроме того, 10 июля в Красноярском крае сошли с рельсов 15 вагонов с углем. Инцидент произошел в районе станции Стайный. На место были направлены три восстановительных поезда.