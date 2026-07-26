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Спасатели нашли тела пяти боснийских альпинистов на горе Эльбрус

Пять иностранных альпинистов из застрявшей на горе Эльбрус группы погибли. Только двоим туристам из Боснии и Герцеговины удалось выжить, сообщает Telegram-канал SHOT.

Первый мужчина спустился с горы самостоятельно и вызвал спасателей. Второго выжившего нашли сотрудники поисково-спасательного отряда во время рейда. Сейчас врачи осматривают обоих спасённых мужчин в больнице.

Вечером 25 июля группа из шести человек вызвала спасателей. Туристы не могли спуститься вниз из-за непогоды. В момент сигнала бедствия альпинисты располагались на седловине Эльбруса. Высота этой точки достигает 5100 метров. Ночью на этой отметке поисковики нашли тела двух погибших.

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