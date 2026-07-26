Сестра рассказала о свадьбе, после которой умерла 27-летняя тренер Прончева

Сестра 27-летней гимнастки Марины Прончевой Кристина рассказала aif.ru про день свадьбы, меньше чем через неделю после которой ее сестра умерла.
Напомним, 27-летняя мастер спорта по художественной гимнастике Марина Прончева умерла после нескольких дней в больнице. Девушка вернулась домой после свадьбы знакомой, а на утро мать обнаружила ее хрипящей в комнате. У Марины упал сахар до 1,6, в больнице она была на ИВЛ, так как не могла самостоятельно дышать. Но врачам не удалось ее спасти, в ночь на 24 июля она умерла.
«Марина работала до Москвы тренером по художественной гимнастике в центре “Королевство”, после Москвы она туда опять пришла. Мы все ее очень ждали, наш директор ждал, когда она выздоровеет и к нам придет. Вот с 2024 года она начала с нами работать, у нас были сборы с 29 июня по 10 июля. Потом мы ушли в отпуск. Вот у нашей коллеги была свадьба 18 июля. Все было очень классно, весело, все были красивые, счастливые. Потом Марина уехала с парнем к друзьям, позже он привез ее домой», — сказала Кристина.
Девушка добавила, что в 01:20 ночи они обменялись сообщениями, а уже в 6 утра мама обнаружила Марину хрипящей в своей комнате.
«И тогда у нас все рухнуло. Когда врачи приехали, сказали, что у нее сахар 1,6, поставили гипоксию, потом увезли в больницу, потому что она больше не приходила в сознание. Сказали, что она будет лежать в приемнике. Я к семи утра туда приехала. Мама сразу к сестре поехала. И у нас начался ад…».
18 июля Марина поймала свой первый и последний букет, с горечью добавила Кристина.
Ранее Кристина рассказала aif.ru, что диабет обнаружили у Марины в школьном возрасте. Уже позже девушка переболела коронавирусом, из-за чего у него возникли проблемы с почками, ей потребовалась пересадка.
Марину похоронят 26 июля в родном Ульяновске.