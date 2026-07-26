Сестра рассказала о свадьбе, после которой умерла 27-летняя тренер Прончева

«Марина работала до Москвы тренером по художественной гимнастике в центре “Королевство”, после Москвы она туда опять пришла. Мы все ее очень ждали, наш директор ждал, когда она выздоровеет и к нам придет. Вот с 2024 года она начала с нами работать, у нас были сборы с 29 июня по 10 июля. Потом мы ушли в отпуск. Вот у нашей коллеги была свадьба 18 июля. Все было очень классно, весело, все были красивые, счастливые. Потом Марина уехала с парнем к друзьям, позже он привез ее домой», — сказала Кристина.