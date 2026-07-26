Преступники украли ребёнка, вырезав его из утробы беременной женщины

Известные лица в Колумбии совершили жестокое убийство молодой беременной женщины и вырезали из её утробы ребёнка, которого затем похитили, написала газета Daily Star.
Жертвой стала 21-летняя Мария Камила Потоси, которая исчезла в городе Кали. Свидетели рассказали, что перед пропажей видели, как она садится на мотоцикл к неизвестной женщине. Потоси уехала сразу после того, как прошла плановый приём в медицинском центре.
Её тело обнаружили через четыре дня. Труп лежал на берегу реки Мелендес. Руки и ноги Потоси были связаны. На теле специалисты заметили ножевые ранения. Плода, которому было восемь месяцев, в утробе не оказалось.
Мать погибшей считает, что ребёнок может быть жив. Женщина попросила всех, кто что-то знает о случившемся, помочь в поисках внучки. Власти призвали срочные меры для розыска ребёнка. Личность женщины, с которой Потоси была перед исчезновением, пока не установлена.
Напомним, в мае сообщалось, что в колумбийском городе Пьедекуэста уличные преступники убили несовершеннолетнего футболиста, который возвращался домой после тренировки. Злоумышленники подошли к подростку и нанесли ему ножевое ранение в грудь. После этого они скрылись на мотоцикле.