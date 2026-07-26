Преступники украли ребёнка, вырезав его из утробы беременной женщины

Мать погибшей считает, что ребёнок может быть жив. Женщина попросила всех, кто что-то знает о случившемся, помочь в поисках внучки. Власти призвали срочные меры для розыска ребёнка. Личность женщины, с которой Потоси была перед исчезновением, пока не установлена.