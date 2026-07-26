В Израиле дрон упал возле дома министра национальной безопасности

Ранее Life.ru писал, что Израиль настаивает на новой волне ударов по Ирану. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытается убедить США расширить операции против Тегерана, чтобы ограничить развитие ядерной программы. По данным СМИ, американский спецназ готовится к крупнейшей операции, целью которой может стать захват урана с ядерных объектов.