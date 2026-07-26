Поднимавшиеся на Эльбрус альпинисты шли без гида

О просьбе о помощи оставшимся на горе альпинистам стало известно 25 июля. Отмечалось, что туристы не могли самостоятельно спуститься с вершины. Для оказания помощи на место выдвинулись восемь спасателей. По факту гибели отдыхающих Следственным комитетом по региону организовано проведение доследственной проверки.