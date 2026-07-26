Поднимавшиеся на Эльбрус альпинисты шли без гида

Всего в составе группы было семь человек. Из них выжили лишь двое.
Как уточняется, выжившими в результате происшествия оказались двое мужчин — Харис А. и Кемал В., 1983 и 1988 годов рождения соответственно.
Подробностей о личностях других участников группы на данный момент нет.
О просьбе о помощи оставшимся на горе альпинистам стало известно 25 июля. Отмечалось, что туристы не могли самостоятельно спуститься с вершины. Для оказания помощи на место выдвинулись восемь спасателей. По факту гибели отдыхающих Следственным комитетом по региону организовано проведение доследственной проверки.