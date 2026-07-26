Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в 250 квадратных метров потушили на улице Героев Революции в Новосибирске

Горело неэксплуатируемое строение из бруса, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки в Новосибирской области произошло 17 пожаров. В девяти случаях горели мусор и сухая трава. Спасатели также помогли четырем людям на воде и ликвидировали последствия восьми дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Один из пожаров случился ночью на улице Героев Революции в Новосибирске. Там загорелось неиспользуемое строение из бруса. На место прибыли 28 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Им потребовалось 37 минут, чтобы потушить огонь. Пламя распространилось на площади 250 квадратных метров. В результате пожара повреждена крыша и обрушились перекрытия. К счастью, никто не пострадал.

Еще одно происшествие произошло на Новосибирском водохранилище. Спасатели МАСС оказали помощь четверым новосибирцам. Их моторная лодка заглохла в Советском районе. Из-за ухудшения погоды люди не могли самостоятельно добраться до берега. Спасатели отбуксировали лодку с пассажирами на сушу. Никому из них медицинская помощь не потребовалась.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше