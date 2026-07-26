Пожар в 250 квадратных метров потушили на улице Героев Революции в Новосибирске

Один из пожаров случился ночью на улице Героев Революции в Новосибирске. Там загорелось неиспользуемое строение из бруса. На место прибыли 28 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Им потребовалось 37 минут, чтобы потушить огонь. Пламя распространилось на площади 250 квадратных метров. В результате пожара повреждена крыша и обрушились перекрытия. К счастью, никто не пострадал.