В Манско-Уярском округе подросток насмерть сбил двух мужчин

Смертельная авария произошла ночью в селе Нарва Манско-Уярского округа. По предварительным данным, 17-летний водитель ВАЗ-2109 ехал по улице Заводской и сбил двух пешеходов, находившихся на правой обочине.
Мужчины в возрасте 46 и 35 лет погибли на месте до прибытия скорой помощи. Также пострадал 20-летний пассажир автомобиля. Его доставили в больницу с травмами.
Полицейские установили, что подросток не имел права управления автомобилем и находился в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование показало 0,63 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя составили несколько административных материалов. Общая сумма штрафов превысит 47 тысяч рублей.
Полицейские также подготовили документы для привлечения родителей подростка к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию. По факту аварии проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали, что красноярец купил поддельные права и попался при первой поездке.