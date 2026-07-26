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Прокуратура проводит проверку по факту нападения на ребенка во Владивостоке

Мужчина причинил телесные повреждения несовершеннолетнему.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке мужчина напал на ребенка возле дома на улице Ватутина. Несовершеннолетний получил телесные повреждения. Прокуратура взяла на контроль ход выяснения обстоятельств произошедшего. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Происшествие случилось 20 июля. Данные о случившемся получили широкую огласку, после чего правоохранительные органы организовали проведение процессуальной проверки. Специалистам предстоит установить детали и причины, по которым взрослый человек нанес травмы ребенку.

«По данному факту правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре Ленинского района. Представители ведомства следят за тем, чтобы все детали были установлены, а виновный понес ответственность по закону за причинение вреда здоровью несовершеннолетнего.