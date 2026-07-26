Бог забрал ее в 00:33: гимнастка Прончева умерла в 27 лет после свадьбы

27-летняя мастер спорта по художественной гимнастике Марина Прончева умерла после нескольких дней в больнице. Девушка вернулась домой после свадьбы коллеги, но уже утром оказалась на больничной койке. У Марины упал сахар до 1,6, она была на ИВЛ, так как не могла самостоятельно дышать. Но врачам не удалось ее спасти, в ночь на 24 июля она умерла.
Ее сестра-близнец Кристина в эксклюзивном интервью aif.ru рассказала о горечи утраты, о том, какой была Марина, что любила, и что привело к трагедии.
«Наш Ёжик нас оставил».
«Мы близняшки, я старше её на 15 минут. Мы родились в Ульяновске, вместе росли, все вместе делали, одевали нас одинаково, мы были не разлей вода», — начинает свой рассказ Кристина.
С шести лет сёстры вместе пришли в художественную гимнастику и были счастливы. Но характеры у близняшек оказались разными. Марина с детства была колючей и не любила нежностей, за что отец дал ей прозвище Ёжик.
«Папа всегда её ёжиком называл, потому что она не любила нежности, обниманий, целований. Она как ёжик была, все время иголочки свои раз — показывала, и потом опять закрывалась», — вспоминает сестра.
А ещё папа говорил: «Маленькая собачка — всегда щенок», потому что из-за болезни Марина навсегда осталась миниатюрной — 1,62 метра и около 50 килограммов. Теперь отец с болью повторяет: «Наш Ёжик нас оставил».
Марина боролась за жизнь с детства.
Страшная болезнь подкралась незаметно.
«Никто не понимал, чем она заболела. Мы сначала думали, что она отравилась. Несколько дней её отпаивали, пытались откормить, чтобы она перестала так себя чувствовать. Но когда она начала быстро сбрасывать вес, а глаза начали проваливаться, я начала бить тревогу», — говорит Кристина.
Диагноз «сахарный диабет» стал громом среди ясного неба для семьи.
«Мы никогда не знали, что такое сахарный диабет… Врачи тогда сказали, что ещё бы час — и мы бы не смогли её спасти… Благо, все, конечно, тогда обошлось. Была тяжелая реабилитация», — объяснила Кристина.
Но Марина не сдавалась: отучилась четыре года в медицинском колледже, поступила в вуз.
Улыбалась, но внутри скрывала боль.
Новый удар нанес ковид. «У неё начались проблемы с почками, её посадили на гемодиализ. Она долгое время сидела на гемодиализе, после этого у неё окончательно отказали почки. Ей сказали, что нужна трансплантация», — продолжила собеседница aif.ru.
Кристина хотела отдать сестре свою почку — идеальная совместимость близняшек давала надежду. «Я хотела ей отдать свою, потому что мы близняшки, подходим друг другу, но все были против, потому что мы молодые, ещё рожать, и с одной почкой очень тяжело».
Семья встала в очередь на трансплантацию в Москве, родители снимали квартиру, гемодиализ привозили прямо туда.
«Всё это время она тоже лежала, и в больницах… Мы всегда переживали за неё, у неё долгое время было состояние между жизнью и смертью, но она всегда выбирала жизнь. Мы всегда молились, чтобы Бог дал ей ещё и ещё год», — делится Кристина.
Долгожданная пересадка состоялась в 2024 году. Семья тогда вздохнула с облегчением.
«Марина столько пережила. Но каждый раз ходила и улыбалась. Улыбка сквозь слезы. Знаете, у неё всегда было так. Она никому не показывала, как ей больно, она всегда старалась улыбаться», — добавила Кристина.
«Я тебя люблю, спокойной ночи…» — последнее сообщение.
18 июля Марина сияла на свадьбе коллеги. «Вот у нашей коллеги была свадьба 18 июля. Всё было очень классно, весело, все были красивые, счастливые. Потом Марина уехала с парнем к друзьям, позже он привёз её домой».
Ночью она отправила Кристине сообщение, которое стало прощальным. «Последнее сообщение, что я тебя люблю, спокойной ночи… Это было в 01:20. После этого мама застала её в хрипящем состоянии, 19 июля в 6 часов утра», — поделилась Кристина.
Сахар рухнул до критической отметки — 1,6 ммоль/л. Начался ад больничных дней.
«С 19 июля мы каждый божий день ходили с мамой к нашей Мариночке, каждый день разговаривали с врачом, просились к Марине хотя бы на пять минут. Она лежала, было много аппаратов, она была на ИВЛ, делали седацию. Несколько дней она была в таком состоянии, позже, когда после ИВЛ у неё началась пневмония, её стали колоть антибиотиками, сделали трахеостому в шею, сняли с ИВЛ», — вспоминает сестра.
Боженька забрал её в 00:33.
23 июля появилась небольшая надежда на улучшение состояния Марины.
«Я нарядилась тогда, как на свидание. Трогала её за руку, ногу. Она глазки пыталась открыть, моргала чуть… Я быстро убежала, чтобы мама тоже успела… Марина в этот момент пыталась губки надувать, как будто целовала».
Мама тоже успела побыть с дочкой, дотронуться до нее. Но чуда не случилось.
«В 9 вечера у неё была первая остановка сердца. Наша малышка очень тяжело дышала, но дышала сама… Вторая остановка сердца случилась в полночь, в 00:33 ей поставили смерть. Боженька забрал её в 00:33 24 июля».
За несколько недель до этого, сидя в машине, Марина тихо призналась сестре: «Я так не хочу, не хочу больше лежать в больницах…» «Наша малышка просто устала, просто устала… Она уже просто не хотела», — со слезами повторяет Кристина.
А ещё был сон, который теперь сестра Марины вспоминает с горечью.
«Мне снилось, будто она пришла в себя, я счастливая написала всем, собрала всех. Мы несли фрукты, шарики, цветы. Но, к сожалению, завтра мы понесём совсем другие цветы…».
«Она меня оставила…».
После смерти сестры Кристина перебирает воспоминания — странные, колючие, наполненные особой любовью.
«Такие у нас были отношения, ой, если честно, странные. Я вот сейчас вспоминаю, мне и смешно, и плакать хочется. Мы не ценим того, что имеем, а когда теряем, начинаем ценить, но уже поздно. С самого детства мы всегда с ней дрались, всегда с ней собачились, делали больно друг другу, за волосы таскали, и папа с мамой всегда любимое у них было: вы, как кошка с собакой, сретесь и сретесь, роднее друг у друга у вас нет, вот нас не станет, вы будете вдвоём, две кровинушки, которые должны помогать друг другу. А теперь она меня оставила, она меня оставила…».
Кристина винит себя за редко сказанное «люблю».
«Я никогда не показывала ей любви своей, никогда. Я редко говорила, что я её люблю. У меня была специфическая к ней любовь, я могла агрессировать на неё, злиться, ну, просто из-за того, что я переживаю, а её это всегда раздражало и бесило». Ей больно от того, что жизнь развела их: «И в моменты, когда она хочет пойти, например, погулять, я этого не могла сделать, потому что я была с двумя маленькими детками. А если бы сейчас она сказала: “Кристин, пошли погуляем?” Я бы сказала: “Конечно, конечно, мы бы погуляли”».
Марина была крестной мамой её сына. «Вторая мама, которой у него больше нет», — добавила Кристина.
Сёстры никогда не соперничали по-настоящему, но всегда тянулись друг за другом.
«Я, например, покупаю машину, она купит машину, но чуть получше, чем у меня, я пойду телефон куплю, и она пойдёт. Это не было соперничеством, это просто, знаете, она всегда хотела жить на широкую ногу, она всегда любила жить, она всегда любила путешествовать… Я сказала: обязательно, Марин, поедем, обязательно, только сейчас пока нет возможности. И, к сожалению, уже никуда не полетим, она уже улетела на тот свет…».
Похороны 27-летней гимнастки Марины Прончевой пройдут 26 июля в Ульяновске по адресу ул. Баумана, 25.