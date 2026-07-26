Бог забрал ее в 00:33: гимнастка Прончева умерла в 27 лет после свадьбы

«Такие у нас были отношения, ой, если честно, странные. Я вот сейчас вспоминаю, мне и смешно, и плакать хочется. Мы не ценим того, что имеем, а когда теряем, начинаем ценить, но уже поздно. С самого детства мы всегда с ней дрались, всегда с ней собачились, делали больно друг другу, за волосы таскали, и папа с мамой всегда любимое у них было: вы, как кошка с собакой, сретесь и сретесь, роднее друг у друга у вас нет, вот нас не станет, вы будете вдвоём, две кровинушки, которые должны помогать друг другу. А теперь она меня оставила, она меня оставила…».