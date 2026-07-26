Мотоциклист погиб при столкновении с фонарным столбом в Новосибирске

По данным городской Госавтоинспекции, 36-летний водитель мотоцикла Honda двигался со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Русской. У дома № 5Б на улице Вахтанговой он потерял управление и врезался в световую опору, находившуюся слева по ходу движения.