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Мотоциклист погиб при столкновении с фонарным столбом в Новосибирске

Смертельное ДТП произошло утром 26 июля в Советском районе.

Источник: ГАИ Новосибирской области

В Новосибирске рано утром 26 июля произошло смертельное ДТП в Советском районе.

По данным городской Госавтоинспекции, 36-летний водитель мотоцикла Honda двигался со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Русской. У дома № 5Б на улице Вахтанговой он потерял управление и врезался в световую опору, находившуюся слева по ходу движения.

Удар был настолько сильным, что мотоцикл разорвало пополам. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.