Мотоциклист погиб при столкновении с фонарным столбом в Новосибирске

В Новосибирске рано утром 26 июля произошло смертельное ДТП в Советском районе.
По данным городской Госавтоинспекции, 36-летний водитель мотоцикла Honda двигался со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Русской. У дома № 5Б на улице Вахтанговой он потерял управление и врезался в световую опору, находившуюся слева по ходу движения.
Удар был настолько сильным, что мотоцикл разорвало пополам. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.