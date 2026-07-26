В центре Омска 28-летний мужчина упал в Омь и утонул

В центре Омска произошёл несчастный случай на воде. На набережной Оми 28-летний мужчина упал в реку и утонул, сообщили в региональном УМВД.
«На набережной Оми упал в реку и утонул 28-летний мужчина. Тело из воды извлечено. Обстоятельства несчастного случая выясняются», — рассказали в ведомстве.
За минувшие сутки в полицию Омской области поступило 839 сообщений о преступлениях и происшествиях. После проверок возбуждено 21 уголовное дело.
Ранее Om1 Омск сообщал, что по состоянию на конец июня в водоёмах региона погибли 12 человек, среди которых четверо детей. Основными причинами трагедий спасатели называли купание в необорудованных местах, употребление алкоголя и отсутствие контроля за детьми, как в новости по ссылке ниже.