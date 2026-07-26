В центре Омска 28-летний мужчина упал в Омь и утонул

Ранее Om1 Омск сообщал, что по состоянию на конец июня в водоёмах региона погибли 12 человек, среди которых четверо детей. Основными причинами трагедий спасатели называли купание в необорудованных местах, употребление алкоголя и отсутствие контроля за детьми, как в новости по ссылке ниже.