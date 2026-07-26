МВД: Мошенники начали использовать схему с «забытыми» картами в банкоматах

Ранее стало известно, что злоумышленники могут превращать телефоны в инструмент для хищения денег через технологию NFC. Схема начинается со звонка, во время которого мошенники получают код из СМС и доступ к аккаунту на «Госуслугах». Затем жертве сообщают о якобы взломе и убеждают снять деньги со счетов, удалить банковское приложение и установить новое «защитное» ПО. После этого человека просят подойти к банкомату и приложить телефон к считывателю, далее средства переводятся на их счет.