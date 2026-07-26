МВД: Мошенники начали использовать схему с «забытыми» картами в банкоматах

Мошенники в России начали использовать новую схему обмана: они специально оставляют карту в банкомате и потом обвиняют человека, который ее нашел, в краже, предлагая решить вопрос за деньги. Об этом в воскресенье, 26 июля, предупредили в пресс-центре МВД РФ.
— Схема с «забытой» картой: злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется «владелец» со свидетелями, обвиняет человека в краже и требует «решить вопрос на месте», — пояснили в пресс-центре.
Также в ведомстве отметили, что еще одна распространенная схема мошенничества заключается в звонках от фальшивых сотрудников банка. Они сообщают о блокировке счетов системой «Антифрод» из-за «подозрения в дропперстве», пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что злоумышленники могут превращать телефоны в инструмент для хищения денег через технологию NFC. Схема начинается со звонка, во время которого мошенники получают код из СМС и доступ к аккаунту на «Госуслугах». Затем жертве сообщают о якобы взломе и убеждают снять деньги со счетов, удалить банковское приложение и установить новое «защитное» ПО. После этого человека просят подойти к банкомату и приложить телефон к считывателю, далее средства переводятся на их счет.