Пьяный 17-летний подросток без прав насмерть сбил двух человек под Красноярском

В Красноярском крае 17-летний подросток, находившийся за рулем пьяный и не имеющий водительского удостоверения, насмерть сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Авария произошла ночью в селе Нарва на улице Заводской. По данным ведомства, подросток на автомобиле ВАЗ-2109 наехал на двух человек, находившихся на обочине дороги.
«В результате дорожно-транспортного происшествия жители региона в возрасте 46 и 35 лет скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Также в аварии пострадал 20-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2109», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГАИ установили, что подросток не имел прав, а уровень алкоголя в его организме составил 0,63 мг/л. По факту аварии проводится проверка, правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее KP.RU сообщал, что четырехлетний мальчик погиб в аварии в Дагестане. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, врезался в бетонные ограждения, после чего машина опрокинулась. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.