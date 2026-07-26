Пьяный 17-летний подросток без прав насмерть сбил двух человек под Красноярском

Ранее KP.RU сообщал, что четырехлетний мальчик погиб в аварии в Дагестане. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, врезался в бетонные ограждения, после чего машина опрокинулась. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.