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ПВО уничтожила 16 беспилотников над Калужской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили 16 беспилотников над территорией Калужской области за прошедший вечер и ночь. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, дроны были сбиты в районах Бабынинского, Дзержинского, Козельского, Медынского, Перемышльского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов.

На местах работают оперативные службы. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что над территорией Рязанской области был уничтожен один беспилотный летательный аппарат ВСУ. После инцидента никто не пострадал и повреждений не зафиксировано.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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