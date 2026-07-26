В Ростове из-за задерживающихся поездов открыта «горячая линия» прокуратуры

В Ростове-на-Дону для пассажиров задерживающихся поездов открыта «горячая линия» Южной транспортной прокуратуры — 8−919−899−87−33.
«На контроле транспортных прокуроров находится соблюдение прав пассажиров задерживающихся в пути поездов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — говорится в официальном сообщении.
Напомним, что из-за урагана и сильного ливня в Ростовской области оказалось нарушено электро- и водоснабжение 15 муниципалитетов, в том числе в Ростове-на-Дону.
В результате 27 пассажирских поездов вышли из графика. Отставание составляет от 30 минут до четырех часов.