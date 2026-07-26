Вандалы разгромили более 100 могил на кладбище

Неизвестные повалили 108 надгробий на кладбище Йоутсено в финском городе Лаппеенранта, сообщили местные СМИ. Эксперт по похоронному делу Яни Кяркяйнен назвал случившееся исключительным по масштабу, отметив, что обычно такие акты вандализма не охватывают столько памятников сразу. Причины происшествия устанавливаются.
Специалисты связывают подобные действия с воздействием алкоголя, наркотиков или как форму протеста против церкви. Однако в случае с Йоутсено масштаб беспрецедентен: обычно вандалы повреждают единичные захоронения.
В Финляндии количество осквернений могил в последние годы сократилось почти вдвое и составляет около 40 случаев в год. Раскрываемость таких преступлений остается низкой — менее половины доходят до суда.
Помимо вандализма, финские кладбища страдают от отходов после праздников. Светодиодные свечи с батарейками, оставленные на могилах, не утилизируются, и на их уборку ежегодно тратят десятки тысяч евро.
В Хельсинки морги сталкиваются с нехваткой мест для хранения тел, что усугубляет ситуацию с захоронениями. Местные власти призывают граждан ответственно относиться к местам памяти и утилизировать отходы правильно.
В 2025 году похожий инцидент произошел на кладбище в городе Турку, где вандалы повредили около 20 надгробий. Кроме того, в мае 2026 года правительство Финляндии анонсировало программу по улучшению безопасности на кладбищах, включая установку камер видеонаблюдения. В России неизвестные надругались над могилами в селе Красная Горка.
Полиция нашла живым разыскиваемого турка в гробу на погосте.
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