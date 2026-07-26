Вандалы разгромили более 100 могил на кладбище

В 2025 году похожий инцидент произошел на кладбище в городе Турку, где вандалы повредили около 20 надгробий. Кроме того, в мае 2026 года правительство Финляндии анонсировало программу по улучшению безопасности на кладбищах, включая установку камер видеонаблюдения. В России неизвестные надругались над могилами в селе Красная Горка.