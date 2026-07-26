Пьяный подросток без прав насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109, двигаясь по дороге, совершил наезд на двух мужчин 46 и 35 лет, которые находились на обочине. От полученных травм они скончались на месте до приезда скорой помощи. В аварии также пострадал 20-летний пассажир автомобиля — с травмами его доставили в больницу.