Пьяный подросток без прав насмерть сбил двух пешеходов в российском регионе

Манско-Уярском округе Красноярского края 17-летний подросток без водительского удостоверения насмерть сбил двух пешеходов, сообщило ГУ МВД по региону. ДТП произошло ночью в селе Нарва на улице Заводской.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2109, двигаясь по дороге, совершил наезд на двух мужчин 46 и 35 лет, которые находились на обочине. От полученных травм они скончались на месте до приезда скорой помощи. В аварии также пострадал 20-летний пассажир автомобиля — с травмами его доставили в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что у подростка нет водительских прав, а результат освидетельствования показал 0,63 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе — это состояние опьянения. В отношении водителя составлены административные материалы на общую сумму штрафов более 47 тысяч рублей. Также подготовлен рапорт о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.