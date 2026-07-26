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Опубликованы новые подробности о трагедии с туристами на Эльбрусе

Появились новые подробности трагедии на Эльбрусе.

Появились новые подробности трагедии на Эльбрусе. Группа иностранных альпинистов, по предварительным данным, поднималась на гору без гида, сообщает источник РЕН ТВ. Всего в группе было семь человек. По последней информации, пятеро из них погибли.

Стали известны личности выживших. По данным источника, это боснийские альпинисты Харис А. и Кемал В. 1983 и 1988 годов рождения. Один из них самостоятельно спустился с горы и вызвал спасателей. Второго нашли сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС. Обоих госпитализировали.

Инцидент произошел на седловине Эльбруса на высоте 5100 метров, где двоим альпинистам стало плохо. Их напарник отправился за помощью. Следственный комитет организовал доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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