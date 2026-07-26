Пьяный подросток без прав в Красноярском крае насмерть сбил двух пешеходов

Также пострадал 20-летний пассажир машины, его доставили в больницу с травмами. Госавтоинспекция составила административные материалы на подростка и подготовила рапорт о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание. Ведётся проверка по части уголовного дела, а полиция призывает родителей контролировать своих детей и не допускать выхода несовершеннолетних за руль.