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Пьяный подросток без прав в Красноярском крае насмерть сбил двух пешеходов

В Манско-Уярском округе Красноярского края 17-летний подросток устроил смертельное ДТП. Молодой водитель, не имеющий прав и в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле ВАЗ-2109 сбил двух пешеходов, находившихся на обочине.

Источник: Life.ru

«Сегодня ночью в селе Нарва подросток не справился с управлением и совершил наезд на двух людей, которые скончались на месте», — сообщили в региональной полиции.

Также пострадал 20-летний пассажир машины, его доставили в больницу с травмами. Госавтоинспекция составила административные материалы на подростка и подготовила рапорт о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание. Ведётся проверка по части уголовного дела, а полиция призывает родителей контролировать своих детей и не допускать выхода несовершеннолетних за руль.

Ранее Life.ru писал, что в Дагестане четырёхлетний ребёнок погиб в ДТП. Машина ВАЗ 217030, управляемая 27-летним мужчиной, врезалась в бетонные ограждения и опрокинулась. Ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.