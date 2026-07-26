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Пострадавшего в горах Таджикистана россиянина доставили в Лахшский район

Российского туриста Игоря Байера, пострадавшего во время спуска с горы в Таджикистане, транспортировали вертолетом в Лахшский район страны. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил дежурный Центра управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

Российского туриста Игоря Байера, пострадавшего во время спуска с горы в Таджикистане, транспортировали вертолетом в Лахшский район страны. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил дежурный Центра управления кризисными ситуациями комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве республики.

— Вертолет авиакомпании Таджикистана Shohin Airlines забрал с «Поляны Москвина» российского туриста Игоря Байера и в 08:20 местного времени (06:20 мск — прим. «ВМ») доставил его в Лахшский район Таджикистана, где находится вертолетная площадка, — сказал он.

Оттуда россиянина направят на автомобиле в Душанбе, добавил дежурный. По его словам, состояние здоровья Байера хорошее, передает ТАСС.

21 июля в СМИ сообщили, что российский альпинист получил черепно-мозговую травму после падения с высоты во время восхождения с группой на гору Памир в Таджикистане. Из-за неблагоприятных погодных условий его эвакуацию откладывали. Поход был заявлен как маршрут пятой категории сложности — одной из самых сложных в спортивном туризме.