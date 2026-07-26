Пострадавшего в горах Таджикистана россиянина доставили в Лахшский район

21 июля в СМИ сообщили, что российский альпинист получил черепно-мозговую травму после падения с высоты во время восхождения с группой на гору Памир в Таджикистане. Из-за неблагоприятных погодных условий его эвакуацию откладывали. Поход был заявлен как маршрут пятой категории сложности — одной из самых сложных в спортивном туризме.