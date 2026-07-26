Российского туриста, пострадавшего в горах Памира, эвакуировали в Лахшский район

Ранее знакомые Игоря рассказали об уровне его подготовки. По их словам, молодой человек — далеко не новичок в горах. Он увлекается альпинизмом с 13—14 лет, неоднократно ходил в сложные маршруты, в том числе в Памиро-Алае. Его личный рекорд — подъем на 6400 метров в районе пика Ленина.