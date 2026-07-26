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Российского туриста, пострадавшего в горах Памира, эвакуировали в Лахшский район

Состояние пострадавшего в горах Таджикистана туриста из РФ врачи оценили как хорошее.

Источник: Комсомольская правда

В Таджикистане спасатели эвакуировали российского туриста, пострадавшего в горах Памира. Как сообщили ТАСС в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики, вертолет авиакомпании Shohin Airlines доставил 57-летнего Игоря Байера с туристической базы «Поляна Москвина» в Лахшский район.

По словам дежурного, воздушное судно забрало пострадавшего и в 08:20 по местному времени (06:20 мск) прибыло на вертолетную площадку в Лахшском районе. Оттуда туриста на автомобиле направят в Душанбе. Состояние туриста оценивается как хорошее.

Инцидент с российским альпинистом на Памире произошел 22 июля. 22-летний участник восхождения по маршруту пятой категории сложности сорвался с высоты более 5000 метров. В результате падения альпинист получил травмы.

Ранее знакомые Игоря рассказали об уровне его подготовки. По их словам, молодой человек — далеко не новичок в горах. Он увлекается альпинизмом с 13—14 лет, неоднократно ходил в сложные маршруты, в том числе в Памиро-Алае. Его личный рекорд — подъем на 6400 метров в районе пика Ленина.