На Дону в аварии с легковушкой и УАЗом пострадали четыре человека Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла на трассе, соединяющей станицу Казанскую и хутор Поповка в Верхнедонском районе. Водитель «Лады Приоры» не рассчитал безопасную скорость. На перекрестке он протаранил УАЗ, за рулем которого находился мужчина, выезжавший со второстепенной полосы. В результате столкновения травмы получили четыре человека. Среди пострадавших — водитель отечественной легковушки и три пассажира УАЗа: один 59-летний взрослый и два ребенка в возрасте 10 и три года. Всех раненых доставили в больницу. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы и следователи, выясняющие детали случившегося.