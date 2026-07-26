Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону в аварии с легковушкой и УАЗом пострадали четыре человека

Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Ростовской области.

На Дону в аварии с легковушкой и УАЗом пострадали четыре человека Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла на трассе, соединяющей станицу Казанскую и хутор Поповка в Верхнедонском районе. Водитель «Лады Приоры» не рассчитал безопасную скорость. На перекрестке он протаранил УАЗ, за рулем которого находился мужчина, выезжавший со второстепенной полосы. В результате столкновения травмы получили четыре человека. Среди пострадавших — водитель отечественной легковушки и три пассажира УАЗа: один 59-летний взрослый и два ребенка в возрасте 10 и три года. Всех раненых доставили в больницу. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы и следователи, выясняющие детали случившегося.