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Три улицы без света: В Карасунском округе Краснодара из-за аварии отключились 20 подстанций

В Краснодаре утром 26 июля три улицы остались без света из-за аварии.

Источник: Комсомольская правда

В Карасунском внутригородском округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за локального повреждения на распределительных сетях без света остались жители нескольких крупных улиц.

— Причиной коммунального ЧП стало технологическое нарушение на воздушной линии электропередачи напряжением 6−10 кВ. Из-за этого из строя временно вышли сразу 20 трансформаторных подстанций, обеспечивающих подачу ресурса в жилой сектор, — сообщили в ЕДДС города.

По информации городских служб, без электроэнергии сейчас остаются дома, расположенные на улицах: Белградская; Донбасская; Шипкинская.

На месте уже развернуты восстановительные работы. Аварийно-ремонтаваная бригада энергетиков оперативно приступила к ликвидации повреждения на линии. Точные сроки возвращения света в дома краснодарцев будут понятны после завершения диагностики кабеля.