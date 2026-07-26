Вертолет МЧС эвакуировал пострадавшего россиянина с гор Таджикистана

В Таджикистане на вертолете эвакуирован российский турист, пострадавший в горах, сообщил комитет по чрезвычайным ситуациям республики. Пострадавшего доставили в Лахшский район, откуда на автомобиле отправят в Душанбе.
Инцидент произошел 18 июня во время спуска с перевала Турамис-1. Россиянин упал и получил травмы головы и ног. Группа из пяти человек находилась на высоте более 4,2 тыс. метров. Изначально эвакуация была запланирована на 24 июля.
Ранее сообщалось, что эвакуация 22-летнего россиянина Игоря Байера, получившего тяжелую травму головы на перевале Турамыс на высоте около 5000 метров, затягивалась из-за погодных условий.
Читайте также: «900 тысяч за эвакуацию»: альпинист рассказал о цене спасения на Памире.