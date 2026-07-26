Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолет МЧС эвакуировал пострадавшего россиянина с гор Таджикистана

В Таджикистане на вертолете эвакуирован российский турист, пострадавший в горах, сообщил комитет по чрезвычайным ситуациям республики.

В Таджикистане на вертолете эвакуирован российский турист, пострадавший в горах, сообщил комитет по чрезвычайным ситуациям республики. Пострадавшего доставили в Лахшский район, откуда на автомобиле отправят в Душанбе.

Инцидент произошел 18 июня во время спуска с перевала Турамис-1. Россиянин упал и получил травмы головы и ног. Группа из пяти человек находилась на высоте более 4,2 тыс. метров. Изначально эвакуация была запланирована на 24 июля.

Ранее сообщалось, что эвакуация 22-летнего россиянина Игоря Байера, получившего тяжелую травму головы на перевале Турамыс на высоте около 5000 метров, затягивалась из-за погодных условий.

Читайте также: «900 тысяч за эвакуацию»: альпинист рассказал о цене спасения на Памире.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше