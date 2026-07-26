На Китай надвигается «Хунся»: Власти эвакуировали более 700 тысяч человек

Тайфун «Хунся» обрушился на юг Китая. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / wtifwtif.
«Сильные ветры и проливные дожди затронули города Гонконг, Хуэйчжоу и Шаньвэй, что привело к массовой отмене авиарейсов», — сообщили местные СМИ.
По данным Nanfang Daily, скорость ветра в отдельных районах достигала 45 м/с (162 км/ч). В 16 городах провинции введён режим повышенной готовности, а эвакуация ведётся поэтапно: из Хуэйчжоу вывезли 205 тысяч человек, из Шаньвэя — более 190 тысяч.
Местные власти отметили, что тайфун постепенно ослабевает по мере продвижения вглубь материка, однако усилия спасателей и служб экстренной помощи остаются критически важными для обеспечения безопасности населения.
Ранее Life.ru писал, что землетрясение в Венесуэле унесло жизни более 5,5 тысячи человек. В результате стихийного бедствия пострадали десятки тысяч жителей, около 18 тысяч остались без жилья. Временные пункты размещения сейчас обеспечивают кровом и поддержкой более 23 тысяч человек, спасатели продолжают поисково-спасательные операции.
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