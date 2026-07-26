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Силы ПВО уничтожили за ночь 133 украинских БПЛА над территорией России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 133 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами в период с 20:00 25 июля до 8:00 26 июля. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 133 украинских БПЛА самолетного типа над российскими регионами в период с 20:00 25 июля до 8:00 26 июля. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

— Уничтожены 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — передает Telegram-канал оборонного ведомства.

25 июля в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины погиб мирный житель. Трагедия произошла в селе Смородино. Мужчина получил смертельные ранения. В оперштабе региона выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке ночью 25 июля. Силы ПВО работали во всех районах региона. Российские военнослужащие ликвидировали украинские БПЛА и ракеты. В результате атаки ВСУ пять человек получили ранения.

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