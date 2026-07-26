Новости Ростовской области 26 июля: режим ЧС, шторм, бензин, график поездов

Встреча первого тура Российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Ростовом» начнётся позже запланированного времени. В воскресенье, 26 июля, стартовый свисток на стадионе «Газовик» прозвучит в 19:30 по московскому времени, а не в 14:30, как планировалось изначально. Причиной переноса стала сильная жара, которая ожидается в регионе. Изначально игра в Оренбурге должна была открыть программу заключительного игрового дня первого тура чемпионата. Также 26 июля пройдут ещё две встречи: в Москве «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а в Казани «Рубин» сыграет с «Краснодаром».