Новости Ростовской области 26 июля: режим ЧС, шторм, бензин, график поездов

Ростов продолжает бороться с последствиями стихии, обрушившейся на город накануне. Глава города Александр Скрябин заявил, что в период непогоды в службу ЕДДС по номеру «112» поступило около 20 тыс. обращений от ростовчан.
Сильный ливень, грозы и шквалистый ветер, обрушившиеся на Ростов и область в субботу, 25 июля, нарушили привычную жизнь региона. Без электричества и воды остаются десятки населённых пунктов, а на железной дороге задерживаются десятки поездов. Самые актуальные новости к этому часу в подборке rostov.aif.ru.
Последствия шторма в Ростовской области: ситуация на 26 июля 2026.
По данным главы донской столицы Александра Скрябина, только в Ростове ураганный ветер повалил 172 дерева. Причём к этому моменту их количество может быть больше. На расчистку завалов направили 21 бригаду со спецтехникой, а также восемь расчётов спасателей. Все службы продолжали работать ночью.
Так, энергетики выявили 18 обрывов высоковольтных линий в Ворошиловском, Октябрьском, Железнодорожном, Советском, Пролетарском и Первомайском районах. Устранять их направили 31 бригаду электриков.
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что непогода нарушила работу систем жизнеобеспечения в регионе.
«Проблемы с энергоснабжением, по данным спасательных служб, зафиксированы сейчас как минимум в 15 городах и районах — в Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком, Мясниковском районах», — написал губернатор.
Из-за отключений электричества остановилось насосное оборудование, что привело к перебоям с водоснабжением в Ростове-на-Дону, Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, а также в Азовском, Красносулинском и Каменском районах.
Юрий Слюсарь подчеркнул, что аварийные службы работают в усиленном режиме, несмотря на сохраняющуюся плохую погоду, и настоятельно рекомендовал жителям оставаться дома.
Из-за непогоды в Ростовской области массово опаздывают поезда 26 июля 2026: список задержанных рейсов.
Стихия ударила и по транспортному сообщению. Из-за ураганного ветра и сильного дождя в Ростове-на-Дону отключилась тяговая подстанция и автоматические устройства регулирования движением поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
В результате задерживаются 27 пассажирских составов. Опоздание поездов составляет от 30 минут до четырёх часов. Полный список задерживающихся рейсов:
— № 233 Новороссийск — Москва;— № 155 Анапа — Москва;— № 479 Сухум — Санкт-Петербург;— № 251 Владикавказ — Санкт-Петербург— № 197 Адлер — Москва;— № 240 Ростов — Дербент;— № 808 Ростов — Аэропорт Сочи;— № 240 Ростов — Дербент;— № 304 Москва — Сухум;— № 360 Калининград — Адлер;— № 146 Москва — Назрань;— № 34 Москва — Владикавказ;— № 578 Челябинск — Сириус;— № 8 Санкт-Петербург — Керчь;— № 154 Москва — Ростов;— № 504 Уфа — Анапа;— № 548 Белгород — Сириус;— № 218 Москва — Анапа;— № 156 Москва — Анапа;— № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск;— № 110 Москва — Анапа;— № 38 Нижний Новгород — Сириус;— № 126 Москва — Новороссийск;— № 490 Минск — Анапа;— № 36 Санкт-Петербург — Адлер;— № 180 Санкт-Петербург — Керчь;— № 290 Екатеринбург — Анапа.
В СКЖД принесли пассажирам извинения за неудобства и отметили, что специалисты делают всё возможное, чтобы восстановить нормальное движение.
Ситуация на топливном рынке: цены на бензин в Ростове 25 июля 2026 года.
Действующие в Ростовской области лимиты заправки:
• Бензин: 30 литров на одно легковое ТС.
• Дизельное топливо: 60 литров на легковой автомобиль, до 200 литров для грузовиков, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 24 июля 2026 года:
• АИ-92 — 83.97 ₽/л.
• АИ-95 — 92.66 ₽/л.
• АИ-98 — 111.32 ₽/л.
• Дизельное топливо — 89.58 ₽/л.
В Ростове действует режим ЧС из-за атаки БПЛА ВСУ.
Режим ЧС введён в границах Советского и Железнодорожного районов, где зафиксированы разрушения от падения обломков беспилотников.
В результате атаки, произошедшей накануне, незначительные повреждения получили два многоквартирных и два частных дома, строящиеся высотки, коммерческие и складские помещения. Также пострадали 19 единиц коммунальной техники регоператора по вывозу мусора.
Матч «Оренбург» — «Ростов» пройдёт вечером 26 июля 2026.
Встреча первого тура Российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Ростовом» начнётся позже запланированного времени. В воскресенье, 26 июля, стартовый свисток на стадионе «Газовик» прозвучит в 19:30 по московскому времени, а не в 14:30, как планировалось изначально. Причиной переноса стала сильная жара, которая ожидается в регионе. Изначально игра в Оренбурге должна была открыть программу заключительного игрового дня первого тура чемпионата. Также 26 июля пройдут ещё две встречи: в Москве «Локомотив» примет грозненский «Ахмат», а в Казани «Рубин» сыграет с «Краснодаром».
Шторм продолжается: грозы и шквалистый ветер до 22 м/с накроют Ростов 26 июля 2026.
По прогнозам синоптиков, 26 июля в Ростове будет дуть восточный и юго-восточный ветер, который позже сменится на юго-западный. Средняя скорость ветра составит 7−12 м/с, однако ночью, утром и во время гроз ожидаются опасные порывы до 17−22 м/с.
Температура воздуха в донской столице ночью опустится до +18…+20 °C, а днём столбики термометров покажут +22…+24 °C.
Ранее в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение на 25−27 июля в связи с сильными ливнями, грозами, сильным ветром до 25 м/с.