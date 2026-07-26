22-летнего россиянина с травмой головы вывезли с гор Таджикистана вертолётом

Ранее российскому путешественнику оказали первую помощь, однако быстро вывезти его из гор не удалось: вылет спасательного вертолёта сорвала плохая погода. 22-летний Игорь Байер получил черепно-мозговую травму после падения с высоты во время похода по Памиру. До начала эвакуации спасатели перенесли пострадавшего в лагерь на плато Москвина — популярную стоянку для альпинистов и горных туристов.