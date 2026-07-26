Ночной налёт на 11 регионов России закончился уничтожением 133 украинских дронов

В Грайворонском округе Белгородской области в результате удара FPV-дрона погиб человек. Также дрон ВСУ атаковал ЗАГС в Белгороде во время свадебной церемонии. В результате удара пострадали жених и один из гостей, а у невесты загорелось свадебное платье.