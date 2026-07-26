Силы ПВО за ночь сбили 133 беспилотника ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны сбили 133 украинских беспилотника над регионами России, сообщает Минобороны. Сведения приводятся на период с 20:00 мск 25 июля по 08:00 мск 26 июля.
Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Московской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.
Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.Читать дальше