Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 133 беспилотника ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны сбили 133 украинских беспилотника над регионами России, сообщает Минобороны. Сведения приводятся на период с 20:00 мск 25 июля по 08:00 мск 26 июля.

Силы противовоздушной обороны сбили 133 украинских беспилотника над регионами России, сообщает Минобороны. Сведения приводятся на период с 20:00 мск 25 июля по 08:00 мск 26 июля.

Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Московской областей, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше