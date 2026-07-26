«Молотовы» и горящие авто: На протестах с участием 20 тысяч итальянцев ранены 60 полицейских

Протесты в Италии. Видео © X / Sergij.
На акцию движения No Tav вышли около 20 тысяч человек. После начала шествия часть толпы отделилась от основной колонны и направилась к объектам железнодорожной стройки. Самые серьёзные столкновения произошли в коммуне Кьомонте.
Радикально настроенные участники ломали заграждения, повреждали оборудование и забрасывали силовиков камнями, пиротехникой и бутылками с зажигательной смесью. Кроме того, огонь уничтожил четыре служебные машины.
Полиция применила водомёты и слезоточивый газ. Однако активисты заранее подготовились к противостоянию, использовали защитную экипировку и неоднократно пытались прорваться на закрытую территорию.
Из-за беспорядков временно остановили поезда между Буссолено и Боргоне, а часть автомагистрали перекрыли.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве и других регионах Украины возобновились протесты против отставки Михаила Фёдорова с поста министра обороны. Участники акций недовольны бюрократией, коррупцией и жестокостью командования по отношению к простым солдатам.
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