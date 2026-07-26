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Пожар произошел на улице Холодово в подмосковном Раменском

Пожар произошел ночью на улице Холодово в подмосковном Раменском. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел ночью на улице Холодово в подмосковном Раменском. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

— 26.07.2026 в 02:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Раменском муниципальном округе, улица Холодово, дом 26. Привлекаемые силы и средства: 58 человек, 15 единиц техники, в том числе от МЧС России: 25 человек, 8 единиц техники, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что к 06:40 пожар удалось локализовать на площади 1170 квадратных метров.

По данным СМИ, пожар перекинулся с жилого дома на торговый центр «Мадам» на улице Чугунова.

— Пожар в ТЦ «Мадам» вспыхнул в нескольких минутах езды от улицы Холодово, где пожарные борются с огнем, охватившим жилой дом, — пишет РЕН ТВ.

Ранее пожар произошел в жилом доме на Криворожской улице на юге Москвы. Пожарно-спасательные подразделения спасли 11 человек, включая одного ребенка. После инцидента в квартире обнаружили тело мужчины.

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