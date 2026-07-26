Фридман подал иск к Нидерландам на сотни миллионов долларов

В этом году Европейский суд отклонил иск Фридмана о снятии санкций, признав их обоснованными. Кроме того, в июне Нидерланды уже проиграли аналогичный арбитраж другому российскому бизнесмену по делу о замороженных активах, что создает прецедент для новых исков. При этом состояние богатейших бизнесменов России выросло на $4,82 млрд с начала 2026 года.