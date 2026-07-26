Фридман подал иск к Нидерландам на сотни миллионов долларов

Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами, согласно карточке дела на сайте Постоянной палаты третейского суда. Бизнесмен обвиняет страну в экспроприации его инвестиций в нарушение соглашения 1989 года между СССР и Нидерландами. Сумма ущерба, по консервативной оценке Фридмана, составляет не менее нескольких сотен миллионов долларов.
В августе 2024 года Фридман инициировал арбитраж с Люксембургом на $16 млрд, а в ноябре 2025 года — с Великобританией. Теперь к списку добавились Нидерланды.
В 2001 году структуры Фридмана купили нидерландский Amsterdam Trade Bank. После введения санкций в феврале 2022 года банк, имевший баланс около 1 млрд евро, был объявлен банкротом. Фридман утверждает, что он был платежеспособным.
Бизнесмен также косвенно владел долями в Veon, Holland & Barrett и X5 Retail Group через нидерландские структуры. Он заявляет, что Нидерланды фактически изъяли эти активы на постоянной основе.
В этом году Европейский суд отклонил иск Фридмана о снятии санкций, признав их обоснованными. Кроме того, в июне Нидерланды уже проиграли аналогичный арбитраж другому российскому бизнесмену по делу о замороженных активах, что создает прецедент для новых исков. При этом состояние богатейших бизнесменов России выросло на $4,82 млрд с начала 2026 года.
Суд ЕС отказался снимать санкции с Фридмана и Авена.
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