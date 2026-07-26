Женщина упала с высоты девятого этажа в Алматы

«При осмотре квартиры следственно-оперативной группой обнаружены материалы и обстоятельства, имеющие значение для расследования, в том числе записка, содержание которой будет изучено. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий. Полицейские восстанавливают полную картину произошедшего, изучают возможные причины, образ жизни погибшей, круг общения и иные обстоятельства, которые могли предшествовать трагедии», — рассказали в ДП Алматы.