Поймала букет и впала в кому: 27-летняя гимнастка Марина Прончева умерла после свадьбы

Мастер спорта России недавно отметила день рождения, а затем побывала на свадьбе, где поймала букет невесты. По словам близких, на празднике девушка чувствовала себя хорошо. Ночью она ещё сидела в соцсетях, однако около шести утра мать услышала хрипы за стенкой и обнаружила дочь лежащей без сознания.