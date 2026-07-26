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21-летнюю беременную девушку нашли убитой со вспоротым животом — ребёнка ищут

В колумбийском городе Кали обнаружили тело 21-летней беременной девушки, пропавшей после визита в медицинский центр. Злоумышленники убили её и извлекли из утробы восьмимесячного ребёнка. Об этом сообщило издание Daily Star.

Источник: Life.ru

Поиски девушки продолжались четыре дня. В итоге её тело со вспоротым животом нашли на берегу реки Мелендес. Следователи установили, что погибшая была со связанными руками и ногами. На её теле также обнаружили многочисленные ножевые ранения. Из утробы жертвы был извлечён восьмимесячный нерождённый ребёнок, которого затем похитили.

Перед исчезновением девушка возвращалась домой после планового приёма в медицинском центре. По словам очевидцев, они видели, как она села на мотоцикл к неизвестной женщине. Личность мотоциклистки пока не установлена. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и местонахождение младенца.

Ранее в посёлке Янино-1 Ленинградской области произошла трагедия, жертвой которой стала местная жительница. По версии полиции, между женщиной и её 42-летним сожителем вспыхнул конфликт после совместного употребления алкоголя. Следствие считает, что во время ссоры мужчина ударил её ножом в шею.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.