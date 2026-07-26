21-летнюю беременную девушку нашли убитой со вспоротым животом — ребёнка ищут

Поиски девушки продолжались четыре дня. В итоге её тело со вспоротым животом нашли на берегу реки Мелендес. Следователи установили, что погибшая была со связанными руками и ногами. На её теле также обнаружили многочисленные ножевые ранения. Из утробы жертвы был извлечён восьмимесячный нерождённый ребёнок, которого затем похитили.