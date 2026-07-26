Лесные пожары в Испании выгнали из домов 115 тысяч человек

Власти Испании эвакуировали более 115 тыс. человек из опасных районов из-за нескольких крупных природных пожаров, сообщает агентство ЭФЭ. Около 100 тыс. эвакуированы в окрестностях Мадрида и в провинции Авила, еще примерно 15 тыс. покинули дома в провинции Кастельон. Глава МВД страны отметил, что тушению мешают сложные метеоусловия.
Пожары охватили несколько регионов Испании одновременно. Наиболее сложная ситуация сохраняется в центральной части страны. Кроме того, лесной пожар унес жизнь одного человека.
В субботу обстановка развивалась не лучшим образом, заявил глава МВД Фернандо Гранде-Марласка. Ветер и высокая температура способствуют распространению огня.
На помощь Испании прибыли пожарные из Португалии и Греции. Ранее эти страны также направляли специалистов в соседние государства для борьбы с огнем.
Эвакуация продолжается. Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и следить за экстренными сообщениями.
В июле 2026 года в Португалии уже фиксировали крупные лесные пожары, тогда эвакуировали более 20 тыс. человек. Кроме того, в июне Греция столкнулась с сильнейшей за десятилетие жарой, что привело к массовым возгораниям на юге страны.
Во Франции задержаны трое подозреваемых в поджоге леса.
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