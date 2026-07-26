Лесные пожары в Испании выгнали из домов 115 тысяч человек

В июле 2026 года в Португалии уже фиксировали крупные лесные пожары, тогда эвакуировали более 20 тыс. человек. Кроме того, в июне Греция столкнулась с сильнейшей за десятилетие жарой, что привело к массовым возгораниям на юге страны.